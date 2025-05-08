Demir Ege devlerin radarında

Beşiktaş'ın sezon başında Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiraladığı Demir Ege Tıknaz, sergilediği performansla büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Portekiz Ligi'nde 26 maça çıkan 20 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 2 asist üretirken nisan ayının futbolcusu seçildi. 5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Demir Ege Tıknaz için Portekiz devlerinden Porto başta olmak üzere Sporting ve Benfica'nın da ilgisi var.



Leipzig de genç oyuncuyu radarına alan kulüpler arasında. Rio Ave'nin 5 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmak için kaynak arayışı sürerken opisyonun kullanılmaması halinde Beşiktaş gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.



KARTAL'A ÇİFTE ŞOK

Beşiktaş Emirhan Topçu'nun uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama, Salih Uçan'ın ise alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

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