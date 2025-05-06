K.Paşa ile berabere kalan Trabzonspor’un 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi!

Trabzonspor Kasımpaşa'yla deplasmanda 1-1 berabere kalarak 3 maçlık galibiyet serisinden sonra sahadan 1 puanla ayrıldı. Maçın 7. dakikasında Hajradinovic'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Taha topu çelmeyi başardı.

11'de Yasin'in kafa vuruşunda Taha parmaklarıyla dokunarak topu kornere çeldi. 18'de Aytaç'ın gelişine vuruşunda Batagov'a çarpan top Taha'yı yanıltarak ağlarla buluştu. Bu golle Kasımpaşa 1-0 öne geçti. 38'de Aytaç'ın vuruşunda Mustafa topu çizgiden çıkardı. 45+1'de Espindza'nın ortasında Nuno da Costa topa dokunamadı.

Devreyi Trabzonspor 1-0 önde kapattı. 47'de Nwakaeme'nin pasında Sikan düzgün bir vuruşla eşitliği sağladı: 1-1. 57'de Nuno da Costa'nın vuruşunda Taha topu kornere çeldi. 67'de Zubkov'un vuruşunda top auta çıktı. 90'da Banza'nın vuruşunda top ağlara gitti ama VAR kararıyla gol iptal edildi ve maç 1-1 bitti.

OFSAYT SKANDALI

Trabzonspor'un 90. dakikada Banza ile bulduğu gol VAR uyarısıyla iptal edildi. Hakem Halil Umut Meler Okay'ın ofsayt olduğuna karar vererek golü iptal etti. Sosyal medyada pozisyonun ofsayt olmadığı yönünde paylaşımlar yapılırken karara tepki gösterildi.



İLK ONBİRDE 4 DEĞIŞİKLİK

Trabzonspor'da Alanyaspor karşısına çıkan ilk 11'de 7 futbolcu yer alırken 4 değişiklik yapıldı. O maçta ilk 11'de oynamayan Taha, Arif, Lundstram ve Nwakaeme dün ilk 11'de forma giydi.



HAKEM TEPKİSİ

Trabzonspor kulübü , "Yazıklar olsun" paylaşımını yaparak hakem kararlarına tepki gösterdi. Bu paylaşım büyük etkileşim aldı.