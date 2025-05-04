Vakıfbank finali göremedi!

İstanbul'da düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda Vakıfbank, İtalyan temsilcisi Savino Del Bene'ye 3-0 yenilmekten kurtulamadı. Mücadele karşılıklı sayılarla başladı. 4-4'ten sonra özellikle Bajema ve Antropova'nın sayılarıyla oyun üstünlüğünü ele geçiren ve farkı açan Savino Del Bene, ilk seti 25-12 üstün tamamlayarak 1-0 öne geçti.



İkinci sette de Vakıfbank, oyuna ortak olamadı. Rus asıllı İtalyan pasör çaprazı Antropova'nın sayılarıyla etkili oyununu sürdüren Savino Del Bene, seti 25-19 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Deneyimli oyuncusu Maja Ognjenovic'in oyuna ağırlığını koymasıyla üçüncü ve son seti de 25-21 önde bitiren Savino Del Bene, maçtan 3-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.



Temsilcimiz bugün saat 16.00'da Numia Vero Volley ile 3.'lük maçına çıkacak. Günün ilk maçında Numia Vero Volley'yi 3-1 yenen A. Carraro Imoco finale yükseldi. Savino Del Bene-A. Carraro Imoco finali bugün saat 19.00'da başlayacak. TURNUVANIN favorilerinden Vakıfbank, İtalyan rakibine yenilerek şampiyonluk şansını kaybetti.

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