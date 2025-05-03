Efes seriyi son maça taşıdı

Anadolu Efes Euroleague play-off serisi dördüncü maçında Panathinaikos'u konuk etti. Bu sonuçla Lacivert-Beyazlılar, seride durumu 2-2'ye getirdi. Üç galibiyete ulaşacak takımın dörtlü final bileti alacağı serinin 5. ve son maçı, 6 Mayıs Salı günü OAKA'da oynanacak.



Maçın başından bu beri büyük çekişme, dördüncü çeyrekte de sürdü. İki takımın da yayın gerisinden isabetler bulduğu periyodun son anlarında Bryant ve Smits ile kritik basketler kaydeden Anadolu Efes, sahadan galip ayrılmasını bildi. Ercan Osmani 14 sayısıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Efes tribünlerinin "Mola alsana, mola alsana" tezahüratları üzerine çok sinirlenen Ergin Ataman, salondaki şampiyonluk bayrağını işaret edip sahayı terk etti!

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