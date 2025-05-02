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Eski kaptanını istiyor! Mourinho, Lorenzo Pellegrini için harekete geçti

Sarı-Lacivertliler’in transferde rotasını İtalya’ya yönelttiği Çizme basını tarafından aktarıldı. Gelecek yıl orta sahasını güçlendirmek isteyen F.Bahçe’nin Mourinho’nun Roma’dan eski kaptanı Lorenzo Pellegrini için nabız yokladığı iddia edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025
Eski kaptanını istiyor! Mourinho, Lorenzo Pellegrini için harekete geçti

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Fenerbahçe, yaptığı planlar doğrultusunda gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmeye başladı. Orta sahada yaşanan eksikler sonrası harekete geçen Sarı-Lacivertliler'in, Jose Mourinho'nun Roma'dan eski kaptanı Lorenzo Pellegrini için harekete geçtiği iddia ediliyor.

Roma'nın yıldız oyuncusunun Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu İtalyan basını tarafından öne sürülüyor. Sezon başında kulübe ayrılma talebini ileten 27 yaşındaki futbolcu için, Sarı-Lacivertliler'in nabız yokladığı aktarılan bilgiler arasında yer alıyor. Haberde, uygun şartların oluşması halinde Pellegrini'nin Fenerbahçe'ye transfer olabileceği vurgulanıyor.

Transferin gerçekleşme ihtimalinin ise yüksek olduğu belirtiliyor. Bunun başlıca sebebi ise Mourinho ile Pellegrini'nin Roma'da birlikte çalışmış olması olarak gösteriliyor. Bu sezon Roma formasıyla 33 resmi maça çıkan Pellegrini, 3 gol ve 3 asist ile takımına katkı sağladı.

Orta sahada hem ofansif hem defansif yönüyle dikkat çeken İtalyan oyuncunun piyasa değeri ve kontrat durumu da Fenerbahçe yönetiminin takibinde.

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