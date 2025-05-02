Bir dönemin sonu: Fenerbahçe’nin iki yıldız futbolcusu Dzeko ve Tadic’le sezon sonunda yollarını ayıracağı öne sürülüyor

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Kanarya'nın sezon biter bitmez kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic'le yollarını ayıracağı öğrenildi.

Sözleşmeleri yıl sonunda bitecek iki yıldızla Sportif Direktör Mario Branco'nun bir görüşme yaptığı belirtiliyor. Yapılan zirvede Branco'nun iki yıldıza "Gelecek yıl takım planında siz yoksunuz" dediği öğrenildi. Sarı- Lacivertli yönetimin Dzeko ve Tadic'in ardından açılan boşluk için hemen transfer çalışmalarına başlayacağı gelen bilgiler arasında.

KASAYA CİDDİ GELİR

Ayrıca Jose Mourinho'nun bu iki yıldızı gelecek sezon kadroda düşünmediği de biliniyor. Bu gelişmenin ardından Dzeko ve Tadic ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Fenerbahçe'nin bu hamlesiyle önemli bir maaş yükünden kurtulacağı aktarılıyor.

Yıldız transferlere imza atması beklenen ve bu nedenle kasasını da düşünen Kanarya'da iki futbolcunun yıllık maaşı 8.4 milyon Euro olarak öne çıkıyor.