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Chevalier iddiası

Livakovic ile sezon sonunda yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe, Lille’in 23 yaşındaki Fransız kalecisi için harekete geçti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025
Chevalier iddiası

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Fenerbahçe'de kaleci transferi için sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'de Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe Yönetimi, Livakovic'ten en az 8 milyon Euro bonservis geliri bekliyor.

Sarı Kanarya, yeni sezon için yıldız bir kaleciyi kadrosuna katmak istiyor. Hedefteki isim ise Fransa Ligi'nin köklü kulüplerinden Lille'de forma giyen 23 yaşındaki kaleci Lucas Chevalier... Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun bu sezon oynanan Lille maçlarında çok beğendiği genç kalecinin alınması için yönetime rapor sunduğu da gelen haberler arasında.

Chevalier'e başta Fransa olmak üzere İtalya ve İspanya Ligi'nden de ciddi teklifler var. Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olan Fransız kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

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