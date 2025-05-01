Anadolu Efes fırsat tepti

Anadolu Efes bu kez üzdü... Euroleague'deki temsilcimiz Play-Off serisi 3. maçında Yunanistan ekibi Panathinaikos'a 81-77 yenildi ve seride 2-1 yenik duruma düştü. Karşılaşmanın ilk periyodunda rakibine göre daha iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes ilk periyodu 23-20 önde kapatmasına rağmen devreyi 45-39 geride bitirdi.



4.PERİYOT NEFES KESTİ

Karşılaşmanın 3. periyodunu da Panathinaikos 63-54 önde bitirdi. Mücadelenin son periyodunda A.Efes rakibi önünde etkili oynayarak farkı kapattı. Maç 70-70'e gelmesine rağmen Panathinaikos maçtan 81-77 galip ayrıldı ve seride 2-1 öne geçti. A.Efes'te Larkin 17 sayıyla en skorer isim olurken rakip takımda Nunn 23 sayı attı. 2 ekip yarın yine İstanbul'da karşılaşacak.

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