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Anadolu Efes fırsat tepti

Euroleague’deki temsilcimiz Play-Off serisi 3. maçında Panathinaikos’a evinde yenildi. Seride 2-1 mağlup duruma düşen Anadolu Efes, Yunan ekibiyle yarın yine İstanbul’da karşılaşacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025
Anadolu Efes fırsat tepti

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Anadolu Efes bu kez üzdü... Euroleague'deki temsilcimiz Play-Off serisi 3. maçında Yunanistan ekibi Panathinaikos'a 81-77 yenildi ve seride 2-1 yenik duruma düştü. Karşılaşmanın ilk periyodunda rakibine göre daha iyi bir performans sergileyen Anadolu Efes ilk periyodu 23-20 önde kapatmasına rağmen devreyi 45-39 geride bitirdi.

4.PERİYOT NEFES KESTİ
Karşılaşmanın 3. periyodunu da Panathinaikos 63-54 önde bitirdi. Mücadelenin son periyodunda A.Efes rakibi önünde etkili oynayarak farkı kapattı. Maç 70-70'e gelmesine rağmen Panathinaikos maçtan 81-77 galip ayrıldı ve seride 2-1 öne geçti. A.Efes'te Larkin 17 sayıyla en skorer isim olurken rakip takımda Nunn 23 sayı attı. 2 ekip yarın yine İstanbul'da karşılaşacak.

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