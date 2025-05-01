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35 milyon euro’yu ver Gabriel Sara’yı al

Galatasaray yönetimi ismi Manchester City ile anılmaya başlayan Brezilyalı yıldızı kesinlikle bırakmayı düşünmüyor. Sarı-Kırmızılılar ancak 35 milyon Euro ya da üzerinde bir teklif gelmesi halinde masaya oturacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025
35 milyon euro’yu ver Gabriel Sara’yı al

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18 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olan Gabriel Sara inişli çıkışlı performansına rağmen sezonun kilit isimlerinden biri oldu. 41 maçta 2 gol ve 8 asistlik skor katkısı veren Brezilyalı yıldızın geçtiğimiz günlerde adı transfer dedikodularına karışmıştı.

Premier Lig devi Manchester City'nin Gabriel Sara'yı istediğine dair çıkan haberler gündemi sarsmıştı. Pep Guardiola'nın uzun süredir yıldız futbolcuyu izlediği ve sezon sonunda Galatasaray'a teklif yapılacağı belirtilmişti. Kulübe yakın kaynaklara göre Sarı-Kırmızılılar kesinlikle Sara'yı bırakmak istemiyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un Brezilyalı yıldızdan yeni sezonda çok daha fazla şeyler beklediği belirtiliyor. Yönetimin ancak 35 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi durumunda kulübün ekonomik durumunu gözeterek masaya oturmayı düşündüğü öğrenildi
Türkiye'de tartışılıyor
İngiliz devi Manchester City'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Gabriel Sara'nın bu sezon Süper Lig'deki performansı tartışılıyor. Sambacı özellikle az skor katkısı verdiği için eleştiri alıyor.

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