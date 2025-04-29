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Skriniar'da maaş şoku!

Sarı-Lacivertliler’in 15 milyon Euro’yu gözden çıkardığı Skriniar için talipler artarken kafa karıştıran gelişme yaşandı. Slovak yıldızın menajerinin 7.5 milyon Euro maaş talep ettiği, F.Bahçe yönetiminin ise rakamı çok bulup pazarlık yaptığı aktarılıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Nisan 2025
Skriniar’da maaş şoku!

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Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın durumu kafaları karıştırıyor. Kanarya'nın bonservisini almak için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı 1.88'lik stoperin talipleri artmaya başladı. Slovak yıldızın menajerinin yıllık 7.5 milyon maaş talep etmesi ise tüm işleri çıkmaza sokuyor.

Maaşı çok bulan Sarı- Lacivertli yönetimle yapılan görüşmelerde pazarlıkların halen sürdüğü gelen bilgiler arasında. Maaşın yüksek olmasının en büyük sebeplerinden biri ise Skriniar'ın Avrupa'dan birçok talibinin olması olarak gösteriliyor. Yıldız stoper transfer döneminde Galatasaray'ın elinden alınmış ve kısa sürede gösterdiği performansla büyük beğeni kazanmıştı.

30 yaşına giren ve kariyeri için kritik bir dönemde olan tecrübeli defansın, sezon sonunda gelecek tüm teklifleri değerlendirip ardından nihai kararını vereceği aktarılıyor. Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 18 maça çıkan Skriniar, 1650 dakika sahada kaldı. Deneyimli stoper 2 gol, 2 asistlik skor katkısı da verdi. Transfermarkt verilerine göre Skriniar'ın piyasa değeri 15 milyon Euro olarak belirtiliyor.

TAM 4 GOLE KATKI VERDİ
Slovak futbolcu Fenerbahçe forması ile 2 gol attı ve 2 asist yaptı. Milan Skriniar,18 maçta takımına 4 gollük katkı verdi.

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