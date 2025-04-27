Fenerbahçe’ye karşı operasyon yapıldı!

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Gaziantep FK maçı sonrasında kendilerine operasyon yapıldığını söyledi. Kızılhan, "MHK Başkanı hakkında şüphelerimiz vardı. Maçın orta hakemi bu şüphelerimizi ayyuka çıkarmıştır. Verilmeyen penaltılar var. Dzeko'nun ayağına net basıldı. 2. pozisyonda Dzeko'yu ittiler, Ayrıca kırmızı kart olmalıydı" diye konuştu.



DZEKO: İLK GOL BENİM HATAM

Dzeko maçtan sonra, "İlk gol benim hatamdan dolayı geldi. İlk yarıda 1-1 olabilirdi. Ayrıca daha fazla gol atabilirdik. 2. yarı daha iyisini yapmaya çalıştık"dedi.

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