Fener’e Arda müjdesi

Real Madrid'in Getafe'yi 1-0 yendiği maça ilk 11'de başlayan ve takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Arda Güler, Fenerbahçe'nin de kasasını doldurmaya devam ediyor... Milli yıldızın oynadığı her 25 maç için Sarı-Lacivertliler'e 2 milyon Euro ödeme yapılacak. Toplamda 49 maçta forma giyen Arda, 1 maça daha çıkarsa Kanarya'nın kasasına toplam 4 milyon Euro (Yaklaşık 88 milyon TL) girecek. Sarı-Lacivertliler'den 20 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Madrid'e transfer olan Arda'nın sözleşmesinde 10 milyon Euro'luk da bonus maddesi bulunuyor. Son maç sonrası hocası Ancelotti Arda'yı överek "Çok iyi oynadı. Geleceği daha çok orta sahanın ortasında olacak, ilerilerde değil. Oyunu kurmadaki kalitesi olağanüstü ve bunu gol pozisyonunda da gösterdi" ifadelerini kullanmıştı.

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