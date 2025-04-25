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Mourinho'nun Suudi planı! Portekizli hoca yüksek bir teklif geldiği takdirde takımdan ayrılabilir

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho’ya iki Suudi kulübünün sezon sonu için teklif yapacağı öğrenildi. Takımlardan birinin NEOM FC olduğu öne sürülürken diğerinin kim olduğu netleşmedi. Yüksek bir teklif geldiği takdirde Portekizli hocanın Körfez’e gideceği iddia ediliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Nisan 2025
Mourinho’nun Suudi planı! Portekizli hoca yüksek bir teklif geldiği takdirde takımdan ayrılabilir

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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun geleceğine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı. Takımdan ayrılabileceği söylenen Portekizli çalıştırıcının peşinde iki Suudi Arabistan kulübünün olduğu öne sürülüyor. Ayrıca bu iki kulübün Mourinho için yıl sonunda astronomik bir teklif hazırlığında oldukları da gelen bilgiler arasında. Takımlardan birinin Suudi Pro Lig'e yükselen NEOM FC olduğu söylenirken diğerinin ise henüz isminin belirsizliğini koruduğu ifade ediliyor.

SICAK GÜNLER YAŞANABİLİR
İyi bir teklif geldiği takdirde Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'yi bırakıp Körfez'de çalışmak istediği aktarılıyor. 62 yaşındaki hocanın ayrıldığı takdirde Sarı- Lacivertliler'in yerli bir hocayla yeni sezona devam edeceği iddia ediliyor. Mourinho'nun adı daha önce Portekiz ve Brezilya milli takımları ile gündeme gelmişti.

Ligde son oynanan Kayserispor maçının ardından Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de eleştiriler yönetim ve Mourinho'ya yöneltilmişti. Kanarya ile 2024 Haziran ayında sözleşme imzalayan Mourinho'nun Sarı-Lacivertliler ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Ancak hoca konusunda her an yeni gelişmelerin olması sıcaklığını koruyor.

LEEDS İDDİASI
İngiliz basınının iddiasına göre; İngiltere Championship'te sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve Premier Lig'e yükselen Leeds United'ın Mourinho'yu gündemine aldığı ifade edildi.

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