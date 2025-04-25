Beşiktaş Salvatore Esposito’yu gözüne kestirdi!

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlılar, 6 numara transferi için Salvatore Esposito'yu gözüne kestirdi. Ancak 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Beşiktaş'a rakip çıktı.

Serie B ekibi Spezia'da top koşturan Esposito'yu Seria A ekiplerinden Udinese ve Parma da kadrosuna katmak istiyor. Kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan İtalyan yıldız, bu sezon 31 maçta 7 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Başarılı futbolcu, 2023 yılında Spal'dan Spezia'ya 3.58 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Esposito'nun güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro.