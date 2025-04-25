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Başkan Erdoğan'dan UEFA'nın İstanbul'daki ofis açılışında önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak olimpiyatlar dahil her türlü uluslararası spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye ziyadesiyle sahibiz. Türkiye’yi çok farklı bir lige taşıdık" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Nisan 2025
Başkan Erdoğan’dan UEFA’nın İstanbul’daki ofis açılışında önemli açıklamalar!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UEFA'nın İstanbul'daki ofis açılışında konuştu. Erdoğan, "Türkiye olarak olimpiyatlar dahil her türlü uluslararası spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye ziyadesiyle sahibiz. Spor yatırımları noktasında Türkiye'yi çok farklı bir lige taşıdık. Spor tesisi sayısını 1575'ten 4470'e yükselttik. Sentetik futbol, basketbol ve voleybol sahalarını mahallelere kadar yaydık. Futbol sahası sayımız 595'ten, iki kattan fazla artışla, 1365'e çıktı" açıklamasını yaptı.

TESİS SAYISINI ARTIRDIK
Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'nin her köşesine stadyumlar, yüzme havuzları, futbol sahaları, gençlik merkezleri, spor salonları, atletizm pistleri inşa ettik. Spor salonlarımızın sayısını 372'den 904'e ulaştırdık" dedi. Başkan Erdoğan, "A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynarken, oynadığı futbolla futbolseverlerin gönüllerini fethetti. 2025 yılında A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez Uluslar Ligi A Ligi'nde yer alma hakkını elde etti. 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerine, inşallah, ev sahipliği yapacağız. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ise İtalya ile birlikte ülkemizde düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

FUTBOLUN MERKEZİ İSTANBUL
UEFA'NIN İstanbul'daki temsilciliği, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. UEFA'nın Londra ve Brüksel'in ardından 3. dış merkezi İstanbul'da olacak. Dün gerçekleştirilen açılışta İstanbul şehriyle ilgili bir sunum da yapıldı. Kıtaları buluşturan, tarih ve medeniyetin kesişim noktası olan İstanbul, böylece dünya futbolunun sayılı merkezleri arasındaki yerini alacak. Açılış, yapılan toplu fotoğraf çekimiyle açılış sona erdi.

BÜYÜK BİR DEVRİM
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin sporda tesisleşme noktasında büyük bir devrim gerçekleştirdiğini dile getirdi. Bak, "Türkiye'de yapılan spor tesisleri devrimiyle başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanımızın sporun içinde gelmesi nedeniyle Türkiye'de tesisleşmede büyük bir devrim yaşanmaktadır. UEFA nezdinde pek çok organizasyonu gerçekleştirebilecek kapasiteye sahibiz. Türkiye spor altyapısıyla bölgenin parlayan yıldızı. Bundan sonra başarılı süreçlerin başlaması gerekiyor. UEFA'nın tecrübesinden faydalanmak adına temsilciliğin açılması çok önemli bir karar" diye konuştu.

BAŞKANLAR DA AÇILIŞTAYDI
UEFA İstanbul Ofisi'nin açılışına kulüp başkanları da katıldı. Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da açılışta yer aldı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da organizasyona katılan isimlerdendi.

ÇITA YÜKSEKTE
UEFA İstanbul Ofisi'nin açılışında konuşan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Türkiye'ye övgü dolu sözler... Ceferin, "Türkiye, küresel sporlarda önde gelen ev sahiplerinden biri olarak kendini kanıtlamak için daha fazla hırs ve bağlılık göstermeye devam ediyor. Çıta yüksekte. UEFA bu yolculukta sizi tam olarak destekliyor. Çok sayıda önemli organizasyon yaklaşırken, güçlü bir yerel temsil olması ve bu prestijli turnuvaların kusursuz bir şekilde sunulmasını sağlamak için İstanbul'da bir ofis açmaya karar verdik" diye konuştu.

BÜYÜK BİR GURUR KAYNAĞI
Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Nihat Özdemir, "İstanbul'da UEFA'nın büro açması, 3. bir şehirde, İstanbulumuzda açılması büyük bir olay ve gurur kaynağı. Türkiyemiz ve TFF için önemli bir gün. Bunu hep birlikte iyi değerlendirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

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