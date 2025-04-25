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1 sene daha kal Nando! Galatasaray Muslera ile yollarını ayırmak istemiyor

2011 yılından beri kaleyi koruyan Muslera’nın sözleşmesini yönetimin 1 yıl daha uzatmak istediği öğrenildi. Okan Buruk’un kalmasını ısrar ettiği Uruguaylı’nın son teklife ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Nisan 2025
1 sene daha kal Nando! Galatasaray Muslera ile yollarını ayırmak istemiyor

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Galatasaray'da Okan Buruk'un yönetimindeki teknik heyet, Fernando Muslera'nın geleceğiyle ilgili önemli bir karar aldı... Sarı-Kırmızılı kulübün, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Muslera ile 1 senelik yeni anlaşma yapma kararı aldığı bildirildi.

38 yaşındaki file bekçisiyle önümüzdeki günlerde son bir görüşme yapılacağı kaydediliyor. Uruguay basını, deneyimli kalecinin sezon sonunda ülkesine döneceğini iddia etmişti. Muslera'nın, Sarı-Kırmızılılar'dan gelecek son teklife ise ne yanıt vereceği merak konusu. Ayrıca bu hamleyle birlikte Sarı- Kırmızılı takımın kaptanının motivasyonunun yükseltilmesi de hedefleniyor.

14 yıldır Cimbom'un kalesini koruyan Muslera'nın maaşında herhangi bir indirime gidilmeyeceği ve önümüzdeki sezon için de 2.5 milyon Euro teklif edileceği iddia edildi. Bu sezon 38 kez Sarı- Kırmızılı formayı giyen Muslera, kalesinde 51 gol gördü.

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