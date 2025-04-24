G.Saray’ın son iki maçta karşılaştığı rakiplerine karşı kurduğu üstünlük rakamlara da yansıdı!

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray söz konusu mücadelelerde ortaya koyduğu performansla rakiplerine büyük üstünlük sağladı. Söz konusu mücadelelerde 52 şut çeken Sarı-Kırmızılılar, bu şutların 23'ünde çerçeveyi buldu. 92 kez rakip ceza sahasında topla buluşan Galatasaraylı futbolcular 5.11'lik gol beklentisi yarattı.



SIRADA EYÜPSPOR VAR

Cimbom söz konusu karşılaşmalarda 7 gol atarken rakiplerini çok fazla yaklaştırmadığı kalesinde ise 1 gol gördü. Son iki maçta oynadığI hücüm ağırlıklı oyunla taraftarlardan da tam not alan Okan Buruk yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Eyüpspor'a karşı da bu oyunu sürdürüp o şampiyonluk yarışındaki avantajını sürdürmeye çalışacak.



ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, "Hem teknik heyetimiz hem futbolcularımız ciddiyet içinde işlerini yapıyor. Az kaldı. Şampiyon olacağız" dedi.



BREMEN İNDİRİM İSTİYOR

Galatasaray, Alman sol beki Derrick Köhn'ü sezon başında Bundesliga ekibi Werder Bremen'e 5 milyon 125 bin Euro'luk satın alma opsiyonyla kiralamıştı. 26 yaşındaki sol bek ile devam etmek isteyen Alman ekibinin bu opsiyonu yüksek bulduğu gerekçesiyle Galatasaray'dan indirim talep ettiği ancak Sarı-Krımzılı takımın bunu kabul etmediği öğrenildi. Köhn'nün sezon sonunda Galatasaray'a dönmesi bekleniyor.



ÖZBEK'TEN 23 NİSAN MESAJI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sarı-Kırmızılı kulübün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlediği şenlikte konuştu. Özbek, "Ulu Önder Atatürk'ün bugünü çocuklara hediye etmiş olması, büyük bir siyasi dehanın ve vizyonun eseridir. Çocuklarımıza bunun manasını en iyi şekilde anlatmak zorundayız. Tüm camiamın, çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.



RAKİP CEZA SAHASINDAN ÇIKMIYOR

Süper Lig'de bu sezon rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan oyuncuların ortalaması alındığında Victor Osimhen 5.21'lik ortalamasıyla ilk sırada yer aldı. Osimhen'i 4,56 ile Kasımpaşa'nın golcüsü Nuno Da Costa tikip ederken, listenin 3. basamağında ise 4.52 ile Başakşehir'in Polonyalı forveti Piatek bulunuyor.

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