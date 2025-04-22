Kupada dev heyecan

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bugün deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği karşılaşma, ATV'den naklen yayınlanacak. Tek maç üzerinden yapılacak yarı final müsabakasını kazanan taraf finale yükselecek.



Maçın 90 dakikalık bölümünde kazanan çıkmazsa 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek. Kazanan ekip, finalde Trabzonspor- Göztepe eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Karşılaşmanın tüm heyecanı maç önü ve sonrasında ATV ve A Spor ekranlarından izleyici ile buluşacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN