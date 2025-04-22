Fırtına Banza ile esiyor

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Simon Banza, Adana Demirspor deplasmanında attığı golle takımına üç puan kazandırmıştı. Ligdeki gol sayısını 18'e yükselten ve krallık yarışında Osimhen(21) ve Piatek'in (20) ardından üçüncü sırada yer alan Demokratik Kongolu oyuncunun gol attığı 14 maçta Bordo-Mavililer, 23 puan topladı.



Söz konusu maçlarda Trabzonspor ligde 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Banza, ligde 2019-2020 sezonunu 24 golle gol kralı olarak tamamlayan Alexander Sörloth'tan sonra Trabzonspor'un son 5 sezondaki en golcü futbolcusu oldu. Banza derbilerde ise 4 gol atmasına rağmen takımına puan kazandıramadı.



JABOL'DAN KÖTÜ HABER

Trabzonspor'un Adana Demirspor ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan ve 32. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Tim-Jabol Folcarelli'ye MR çekildi. Dizinde ödem ve kısmi esneme tespit edilen oyuncunun 2 hafta süreyle sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Jabol'un kupadaki Göztepe ve ligdeki Alanyaspor maçında da forma giymesi beklenmiyor.

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