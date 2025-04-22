Cimbom’da Morata şoku

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bugün deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da son idman öncesi kasığında ağrı hisseden ve MR'a giren Alvaro Morata, Konya kafilesinde yer almadı. Morata'nın yanı sıra Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Elias Jelert ve sağ dizindeki esneme sonrası takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan'ın da kafilede yer almayadığı belirtildi. Öte yandan kırmızı kart cezaları bulunan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay da görev yapamayacak.

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