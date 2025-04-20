Trabzonspor lige veda eden Adana Demirspor’u tek golle geçti

Trabzonspor Süper Lig'den haftalar önce düşen Adana Demirspor'u tek golle geçti: 1-0. Bordo-Mavililer'in oyun temposu ve hücumdaki isteksizliği taraftarları memnun etmedi. Karadeniz Fırtınası'na galibiyeti getiren golü 45. dakikada Simon Banza kaydetti. 59'da Batagov'un ceza sahası içenden yaptığı vuruş direkten geri geldi.

Bordo-Mavililer, 90 dakika boyunca sadece 3 isabetli şut bulabildi. Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ligde çıktığı 5. maçında 3. galibiyetini aldı. Fırtına, Adana Demirspor maçıyla birlikte bu sezon ligde ikinci deplasman galibiyetini elde etti. Trabzonspor daha önce yine Fatih Tekke yönetiminde Başakşehir'i deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.

BANZA'DAN 18. GOL

Karadeniz Fırtınası'nın yıldızı Simon Banza, Süper Lig'deki 18. golünü attı. Fenerbahçe ve Rize maçlarını boş geçen Banza, adana Demirspor ağlarını havalandırmayı başardı.

YİNE A.DEMİR YİNE CHAM!

Cham, 2010/11'den bu yana bir Süper Lig sezonunda bir takıma karşı 6+ gole katkıda bulunan ilk Trabzon oyuncusu oldu (Adana Demir'e 3 gol, 3 asist)