Okan Buruk Bodrum galibiyetini yorumladı: Şampiyonluk ateşini yaktık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodrum FK maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Buruk, "Çok fazla pozisyon ürettik. Çok daha rahat bir şekilde gol sayısıyla bitirebilirdik. İkinci gole kadar bu stresi de yaşadık. Bu futbol, rakibimiz çok gelmedi ama futbolda bu korkuyu hep yaşıyorsunuz. Gol yemek bu maçta zor gözükse de bu stresi yaşadık. Topu çok hızlı geri kazandık, topa sahip olma yüzdemiz, pozisyonlar, domine ettik maçı. Bugün için önemliydi" şeklinde konuştu.

TÜM TAKIM KENETLENDİK

Okan hoca, "Oyuncularımız, taraftarımız, biz bu konsantrasyonu gösteriyoruz. Şampiyonluk yürüyüşüne başladık, gidiyoruz. Rakibimizin maçlarına bakmadan, maç maç gidiyoruz ama üst üste alacağımız galibiyetler bizi şampiyonluğa götürecek. Buna odaklandık, kenetlendik. Mayıs yaklaşıyor. Taraftarımızla birlikte şampiyonluk ateşini yaktık" dedi.



SARA 5.5 AY SONRA

Cimbom'un Brezilyalı yıldız oyuncusu Gabriel Sara, Torreira'nın kafayla attığı golde asisti yapan oyuncuydu. Brezilyalı yıldız, yaklaşık 5.5 ay sonra Süper Lig'de gol katkısı verdi. En son Beşiktaş ile oynanan derbide 2 asist yapmıştı. Aslan'ın yıldızı, o tarihten sonra ilk kez skora katkı yaptı.



BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Bodrum FK'yı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk Samsunspor mücadelesinin ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti. Buruk Samsun maçında cezalı duruma düşen Rolland Sallai'nin yerine Frankowski'yi oynattı.



BARIŞ ALPER EYÜP'TE YOK

Bodrum maçının 31. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrası sarı kart gören Barış Alper Yılmaz, 33. haftada oynanacak Eyüpspor maçı öncesi cezalı duruma düştü. Sarı kart sınırında bulunan Davinson, Sara ve Osimhen ise mücadeleyi kart görmeden tamamladı.



GOL SONRASI KUCAKLAŞTILAR

Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Barış Alper Yılmaz ile Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, ilk yarıda bir pozisyon sonrasında tartışma yaşadı. Davinson'un golü sonrasında onu ilk kutlayan isim Barış Alper Yılmaz oldu.