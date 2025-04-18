Tek rakibi Liverpool! Galatasaray en iyi 10 ligde deplasmanda en çok gol atan ikinci takım konumunda

Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, bu sezon attığı gollerle dikkat çekiyor. Osimhen başta olmak üzere formda olan hücum oyuncularıyla rakiplerinin üzerine kabus gibi çöken Aslan, istatistikleriyle Avrupa'yı sallıyor.

Sarı-Kırmızılılar bu sezon Süper Lig'de 29 maçta 71 gol attı. Kalesinde ise 29 gol gördü. Cimbom, Avrupa'nın en büyük 10 liginde deplasmanda en fazla gol atan takımlar sıralamasında ikinci basamakta yer alıyor. Galatasaray, 15 deplasman maçında 36 kez fileleri havalandırdı. İlk sırada yer alan Liverpool ise 16 maçta 40 gol kaydetti.

Listenin 3. basamağında Hollanda ekibi Utrecht yer alıyor. Utrecht, 14 maçta 27 gol attı. Ajax ise 15 karşılaşmada 27 kez fileleri havalandırdı ve 4. sırada kendine yer buldu. Alman temsilcisi Holstein Kiel ise 14 maçta attığı 21 deplasman golüyle 5. sırada yer aldı.