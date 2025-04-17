Tekke’nin kupa planı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Adana Demirspor ile oynanacak karşılaşmada rotasyona gitmeyi planlıyor. Bordo- Mavili takım, hafta içi Göztepe ile oynanacak Türkiye Kupası yarı final maçı öncesi önemli oyuncularını riske etmemeyi planlıyor.



Ligde kalma umudu kalmayan Adana Demirspor karşısında, son haftalarda forma şansı bulamayan isimlerin değerlendirilmesi bekleniyor. Cihan Çanak ve Muhammed Cham gibi oyuncuların yanı sıra, son iki maçta süre alamayan Sikan'ın da ilk 11'de sahaya çıkması gündemde. Fatih Tekke'nin bu karşılaşmada Nwakaeme ve Savic gibi tecrübeli isimleri yedek soyundurması bekleniyor. Orta sahada ise kart cezasını tamamlayan Lundstram'ın yeniden formasına kavuşması muhtemel. Mendy ile Okay Yokuşlu da forma için öne çıkan adaylar arasında. Göztepe maçı öncesi önemli yıldızlarını dinlendirecek olan Tekke A. Demir karşısında yedek oyunculara şans vermeyi planlıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN