Zubkov’un performansları altın değerinde!

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'u 2-0 yendiği maçta golleri kaydeden Oleksandr Zubkov, haftaya damgasını vurdu. 28 yaşındaki futbolcu son 5 lig maçında 4 gol atarken Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Bodrum FK ile oynanan maçın uzatma dakikalarında attığı altın değerinde golle takımını yarı finale taşımıştı. Trabzonspor'un son 5 maçta attığı 8 golün 4'ünde imzası bulunan Ukraynalı, takımın hücum hattındaki en önemli silahlarından biri konumuna geldi.



DRAGUŞ'TAN KÖTÜ HABER

Rize maçında sakatlanan Denis Draguş'tan kötü haber geldi. Sol bacak üst arka kasında yaralanma saptanan Rumen oyuncu Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek.

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