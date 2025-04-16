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Zubkov'un performansları altın değerinde!

Zubkov son maçlardaki performansıyla Banza ile birlikte takımın skor yükünü çeken isim oldu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Nisan 2025
Zubkov’un performansları altın değerinde!

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Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'u 2-0 yendiği maçta golleri kaydeden Oleksandr Zubkov, haftaya damgasını vurdu. 28 yaşındaki futbolcu son 5 lig maçında 4 gol atarken Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Bodrum FK ile oynanan maçın uzatma dakikalarında attığı altın değerinde golle takımını yarı finale taşımıştı. Trabzonspor'un son 5 maçta attığı 8 golün 4'ünde imzası bulunan Ukraynalı, takımın hücum hattındaki en önemli silahlarından biri konumuna geldi.

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Rize maçında sakatlanan Denis Draguş'tan kötü haber geldi. Sol bacak üst arka kasında yaralanma saptanan Rumen oyuncu Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek.

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