Fener’de Kostic pazarlığı

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, takımda kalmasını istediği kiralık oyunculara hamle yapıyor. İtalyan basını, Sarı-Lacivertliler'in Kostic'in bonservisini almak istediğini ancak Juventus'un 4 milyon Euro talep ettiğini yazdı. Haberde "Mourinho, Kostic'in takımda kalmasını istiyor. Ancak Juventus'un talebi net 4 milyon Euro" bilgisi paylaşıldı. Kanarya'nın ise Kostic için 3 milyon Euro teklif ettiği belirtildi. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 29 maça çıkan Kostic, 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
TOURE SÜRPRİZİ
Fenerbahçe'nin, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre'de forma giyen Abdoulaye Toure'yi transfer listesine aldığı iddia edildi. Fiziksel gücüyle dikkat çeken 31 yaşındaki Gineli oyunçunun Fenerbahçe'nin yakın takibinde olduğu Afrika basını tarafından belirtiliyor.