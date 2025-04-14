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Zubkov'dan sevgilerle! Fırtına derbide Ç.Rize'yi Ukraynalı yıldızının 2 golüyle devirdi

Bordo-Mavili takım Çaykur Rizespor’u yıkarak F.Bahçe yenilgisini unutturdu. Zubkov 15 ve 21’de attığı 2 golle yıldızlaştı. Konuk ekipte Varesanovic 77’de kırmızı kart gördü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Nisan 2025
Zubkov’dan sevgilerle! Fırtına derbide Ç.Rize’yi Ukraynalı yıldızının 2 golüyle devirdi

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Trabzonspor hayata geri döndü. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında 4-1'lik skorla bozguna uğrayan Bordo-Mavililer konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek derin bir nefes aldı.

Maça hızlı bir başlangıç yapan Karadeniz ekibi 15'te Zubkov'un ön direkte yaptığı vuruşla 1-0 öne geçti. Aynı oyuncu 21'de penaltı noktasının gerisinden yaptığı şık vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0. 50'de Varesanovic'in gelişine vuruşunda top kale üzerinden auta gitti. 58'de Banza'nın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

63'te Cham'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top auta gitti. 70'de Jurecka'nın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Uğurcan açıyı kapatarak gole izin vermedi. 77'de Varesanovic'in kırmızı kart görmesiyle Ç.Rizespor 10 kişi kaldı. 90+1'de Banza'nın vuruşunda Grbic topu çeldi. Böylece Trabzonspor mücadeleyi 2-0 kazandı.

Ç.RİZE'YE 2 GOL ATAN İLK YABANCI
Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcusu Zubkov, Bordo-Mavili takımın tarihinde Çaykur Rizespor'a 2 gol atan ilk yabancı oyuncu oldu. 28 yaşındaki futbolcu dün performansıyla göz doldururken galibiyette büyük rol oynadı. Zubkov topla 56 kez buluşurken 39 pasın 30'unda isabet sağladı. 3 kez isabetli şut atan Zubkov takımını sırtlayarak alkış aldı.

TARAFTARDAN TAM DESTEK
Trabzonspor taraftarları tribünleri doldurdu. 3 bin Rizeli taraftar, takımlarına destek verdi. Fırtına sahaya "Huzur ve güveninin teminatı Türk Polis Teşkilatı 180 yaşında" pankartıyla çıktı.

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