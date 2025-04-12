Milan Skriniar’dan kariyeri ile ilgili flaş açıklama!

Fenerbahçe'de kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Milan Skriniar kariyeri ile ilgili FB TV'ye flaş açıklamalarda bulundu... Slovak futbolcu geleceğiyle ilgili "Doğru zaman, uygun zaman geldiğinde sportif direktörümüz ve başkanımızla bir çözüm bulmak için bu konuları muhakkak konuşacağız. Ben sezon sonuna kadar elimden gelenin en iyisini yapacağım. Zamanı geldiğinde geleceğim hakkında konuşacağız. Sezon sonunda her şey belli olacak" dedi.



Skriniar'ın bu sözlerinin Sarı-Lacivertli taraftarlarda endişe yarattığı söyleniyor. Öte yandan giydiği forma numarasıyla ilgili olarak 30 yaşındaki defans oyuncusu "Forma numaramın arkasında büyük bir hikaye yok. Kariyerim boyunca 37 numarayı kullandım forma numarası olarak çünkü favori numaram. Martin Skrtel de yıllarca burada bu numarayı kullandı. Başarılı yıllar geçirdi... Ben de bu numarayla devam etmek istedim. Süper Lig'de 8 tane final maçımız var" açıklamasında bulundu.



SAVUNMAYI TOPARLADI!

Fenerbahçe'nin PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Milan Skriniar, geldiği günden bu yana sarı-lacivertlileri savunmada toparlayan isim oldu.

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