Cimbom Samsun’da kazanarak şampiyonluk yarışında çok önemli bir engeli kayıpsız aştı!

Kritik maçta Cimbom güldü... Sarı-Kırmızılılar zorlu Samsunspor deplasmanında 2-0 kazanarak takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki farkı maç fazlasıyla 6 puana çıkardı. 10. dakikada Holse'nin attığı gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal oldu. 14. dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza sahasında Yunus Emre'den dönen topu önünde bulan Yunus Akgün çok sert ve düzgün bir vuruşla ağları sarstı: 0-1. 47. dakikada

Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Yunus Akgün'ün ara pasında ceza sahasıda topla buluşan Osimhen, kaleci Okan Kocuk'un yanından plase bir vuruşla golü attı: 0-2.



63. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Osimhen'in pasında altpasta müsait durumda topla buluşan Sara, kötü bir vuruşla topu yandan auta gönderdi. 81. dakikada Samsunspor atağında Zeki Yavru'nun sağ çaprazdan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Moundilmadji'nin kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı. 89. dakikada Ahmed Kutucu kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Ancak kaleci Okan üst üste iki pozisyonda kalesini gole kapattı. Kalan bölümde başka gol gelmedi ve Galatasaray maçı 2-0 kazandı.



G.SARAY HEP KALBİMDE OLACAK

Dün attığı golle galibiyette önemli pay sahibi olan Victor Osimhen maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Geleceği ve transfer iddialarıyla ilgili soruları yanıtlayan Nijeryalı forvet, "Benimle ilgili söylentiler var ama ben anı yaşıyorum, keyfime bakıyorum. Kulüp bana, aileme ve arkadaşlarıma yardımcı oldu. Sezon sonunda ne olacağına bakacağız ancak Galatasaray sonsuza dek benim kalbimde olacak" dedi.



SAMSUNSPOR BİR İLKİ YAŞADI!

Sezonun en flaş takımlarından biri olan ancak son dönemde ciddi bir düşüş yaşayan Samsunspor dün de kendisinden beklenen oyunu sergileyemedi. 90 dakika boyunca pozisyon bulmakta zorlanan Karadeniz ekibi ilk kez bir ligi maçını isabetli şut çekemeden bitirdi.



SON 7 MAÇTA TAM 9 GOL

Müthiş bir form grafiği yakalayann Victor Osimhen, Süper Lig'de son 7 maçta tam 9 gole imzasını attı. Son 4 deplasmanda 4 kez ağları sarsan Osimhen toplamda 21 gole ulaştı.



ORTA SAHADA DUVAR: LEMINA

Fenerbahçe deplasmanından sonra Samsun'da da kazanmayı başaran Galatasaray'da iki galibiyetin en önemli mimarlarından birisi Mario Lemina oldu. Orta sahada tatlı sert futbolu ve müthiş fizik gücü ile fark yaratan Gabonlu yıldızın ilk 11'e girmesiyle Sarı-Kırmızılılar'ın savunma performansında gözle görülür bir gelişim oldu. Lemina'yla beraber son dönemin eleştirilen isimlerinden Gabriel Sara ve Lucas Torreira da çok daha iyi bir oyun sergilemeye başladı.

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