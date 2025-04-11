Abdullah Kavukcu: G.Saray’ın hakkını yedirmeyiz

Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu açıklamalarda bulundu. Kavukcu,"Her maç ayrı bir final. Samsun'u yenip, döneceğiz. Kalan 8 maçın hepsini kazanarak şampiyon olacağız" dedi. Kavukcu,"Galatasaray sahada konuşur. Biz hiçbir zaman Galatasaray'ın haklarını yedirmeyiz. Kimse de yiyemez" diye konuştu. Kavukcu, "Şu anda Galatasaray 3 aylık ödemesiyle Bankalar Birliği'ni kapatabilecek duruma geldi. Hedefimiz dünyada 10 tane kulüp varsa o ekonomik özgürlüğüne Galatasaray'ın da gelebileceğini görüyoruz" dedi.

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