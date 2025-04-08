Victor Osimhen hakkında flaş iddia!

Aslan'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile ilgili İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. 26 yaşındaki forveti kadrosuna katmak isteyen Manchester United'ın girişimlerini hızlandırdığı ve golcü oyuncu için Napoli'ye resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. Sezon sonunda Galatasaray ile kiralık kontratı sona erecek Osimhen'i Juventus, Chelsea ve PSG gibi devler de takip ediyor.



REKORA 4 GOL KALDI

Napoli forması giydiği 2022-23 sezonunda 39 maça çıkan ve 31 gol atan Osimhen, Galatasaray'da çıktığı 32 maçta 28 gol kaydetti. Yıldız futbolcu kalan maçlarda 4 gol daha atması durumunda kariyerinin en skorer sezonuna ulaşacak.

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