Tayyip Talha’ya 4 günde 2 kırmızı kart!

Beşiktaş'ın deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı maça yedek başlayan Tayyip Talha Sanuç, Emirhan'ın sakatlığı sonrası 17. dakikada oyuna dahil oldu. 25 yaşındaki stoper Yasin'e yaptığı müdahale sonrası VAR uyarısıyla 44'te kırmızı kart gördü. Kupada Göztepe maçında da takımını 10 kişi bırakan Tayyip Talha 4 gün arayla 2 kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.



ÖZÜR DİLİYORUM

Tayyip gördüğü kırmızı kart sonrası taraftara seslenerek, "2 maçtır takımımı yalnız bıraktığım ve sizi hayal kırıklığına uğrattığım için özür diliyorum. Hayatımın en kötü günlerini yaşıyorum" dedi.



TAYYİP TALHA İLKİ BAŞARDI

Tayyip Talha Sanuç, Süper Lig tarihinde oyuna girdikten sonra ilk yarı sona ermeden kırmızı kart gören ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu.

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