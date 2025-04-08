Tayyip Talha yine atıldı: Kartal Gedson’un penaltı golüyle maçı kurtardı!

Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe şokunu yaşayan Beşiktaş dün de Süper Lig'de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-Beyazlılar 3. sıradaki Samsunspor'un yenildiği haftada kazanamayarak fırsat tepmiş oldu. 15. dakikada Ben Ouanes'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta savunmada Paulista'ya da çarpan top kaleci Mert Günok'un bacaklarının arasından ağlara gitti:



1-0. 22. dakikada Rafa Silva'nın penaltı noktası gerisinde kaleci Gianniotis ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş üst direkten oyun alanına döndü. 43. dakikada Tayyip Talha direkt kırmızı kart gördü ve Beşiktaş 10 kişi kaldı. 79. dakikada Kasımpaşa atağında rakip yarı sahanın ortasından Cafu'nun sert şutunda, top az farkla auta gitti.



86. dakikada Gedson Fernandes'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın ceza sahası içinden şutunda kaleci Gianniotis gole izin vermedi. Beşiktaş 88. dakikada penaltı kazandı. 90. dakikada penaltıda topun başına geçen Gedson meşin yuvarlağı sol alt köşeden filelerle buluşturdu: 1-1.



RAFA ÇOK KAÇIRDI

Son haftaların formda ismi Rafa Silva dün girdiği çok net pozisyonlarda bir türlü golle buluşamadı.

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