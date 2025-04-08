Buruk: Özür dileyeceklerine suyu bulandırıyorlar

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Jose Mourinho ile arasında yaşananlar ile ilgili Ekol Tv'ye konuştu. Hakemlerin yanına çok iyi bir maç yönettiklerini söylemek için gittiğini belirten Buruk,"O anda Mourinho buna çok tahrik oldu muhtemelen çünkü aynı anda o da hakemleri eleştiriyordu" dedi. Buruk, Mourinho'nun burnunu sıkması ile ilgili de "Olayı büyütmek istesem suç duyurusunda bulunurum, darp raporu alırım. Canım yandığı için düştüm" dedi. Buruk, Fenerbahçe'nin açıklaması için ise "Çıkıp özür dileyeceklerine bir de suyu bulandırmaya çalışıyorlar" yorumunu yaptı.

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