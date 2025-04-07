Trabzonspor’un galibiyet hasreti 522 güne çıktı!

Deplasmanda ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olan Trabzonspor'un derbilerdeki galibiyet hasreti 522 güne yükseldi.

Derbilerdeki son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz Fırtınası, bu maçın ardından bir daha 3 puan sevinci yaşayamadı.

Bordo- Mavililer söz konusu süreçte rakiplerine karşı çıktığı 8 maçta 6 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti. Bu sezonki son derbi maçını Galatasaray'a karşı oynayacak Bordo-Mavililer, taraftarı önünde bu hasrete son vermeye çalışacak.