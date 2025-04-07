SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Mourinho'dan Okan Buruk'la yaşadığı olayla ilgili şok yorum: Hollywood performansı

Portekizli hoca Jose Mourinho, "Bazen 1 görüntü 1000 kelimeden çok daha iyidir. Kelimelerin bir anlamı yok Görüntüler konuştu" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Nisan 2025
Mourinho’dan Okan Buruk’la yaşadığı olayla ilgili şok yorum: Hollywood performansı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyleyerek, "İlk yarı 1-0 biz önde olmalıydık. Avustralya ve Çin'de bile penaltı olacak bir pozisyonu hakem görmedi. VAR da çağırmadı. Bodrum ve G.Saray maçında VAR hakemi çağırdı ama bu maçta çağırmayarak maçın gerçekliğini değiştirdi" diye konuştu.

İKİNCİ YARI ÇOK İYİ OYNADIK
Mourinho skora Galatasaray maçının sonucunun etkisi olup olmadığı sorusuna, "Galatasaray maçının etkisi olmadı. Olduysa pozitif bir etki olmuştur" dedi.

Galatasaray derbisini ve Okan Buruk'la yaşanan olayları da değerlediren başarılı hoca, "Bazen 1 görüntü 1000 kelimeden çok daha iyidir. Kelimelerin bir anlamı yok Görüntüler konuştu. Herkes gördü. Umarım Hollywood'takiler de görmüştür" ifadesini kullandı.

F.BAHÇE'DEN 43. GALİBİYET
Fenerbahçe dün Trabzonspor'la ligde 104. kez karşılaştı. Sarı-Lacivertliler bu maçı 4-1 kazanırken rakipleri karşısında 43. galibiyetini almış oldu. Bordo-Mavililer'e 27 kez yenilen Kanarya rakibiyle 34 kez de berabere kaldı. F.Bahçe rakibine 144 gol atarken kalesinde 111 gol gördü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Cunta=CHP! AK Parti ve kabineden milli irade düşmanı Özgür Özel’e peş peşe çok sert tepki: Kötü niyetli bir siyasi cahil
Tek adaylı olağanüstü seçim tiyatrosu! CHP’de Özgür Özel yeniden genel başkan
Türk Telekom
TÜKONFED Başkanı velileri uyardı: Özel okuldan iade imkanı var! Tüketici Kanunu’nda neler deniliyor?
İlk yarı Fırtına ikinci yarı Talisca! Fenerbahçe - Trabzonspor : 4-1 | MAÇ SONUCU
Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal CHP yönetimini yerden yere vurdu! Cunta yönetimini bile aşmışlar... | Babasının adının anılmamasını da unutmadı
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında firari olarak aranıyordu! Gözaltına alınan Kaan Ketenci tutuklandı | Sevk yazısına ulaşıldı: Usulsüz işlerle milyonluk kazançlar
Küslükleri üzerinden seneler geçti aradaki buzlar erimedi! Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in ortak arkadaşları devreye girdi | Sonuç başarısız
Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi transferi!
Başkan Erdoğan A Takımını topluyor! MYK’nın masasında hangi konular var?
İlk kez göreceksiniz: Amca Salim Güran’ın evi ortaya çıktı! Narin Güran cinayetinde tutuklu yargılanıyordu!
Rakı-balık masasında delege pazarlığı! CHP kurultayı için meyhanede dolar dağıtıldı: TAKVİM gündeme getirdi gizli tanık itiraf etti
PROMOSYONDA NİSAN KAMPANYASI! Gözler SGK’da! Zamlı emekli promosyonu ne zaman? En yüksek hangi banka veriyor?
CHP’den Kılıçdaroğlu’na olağanüstü sansür! Deniz Baykal’ın adı bile anılmadı | Berhan Şimşek ve Özgür Özel arasında kısa don kapışması
Sözcü’nün kitap okuma yarışması üzerinden yaptığı algıya İstanbul Valiliği’nden açıklama
Özgür Özel’den CHP kurultayında skandal! Yine hakim ve savcıları tehdit etti: Yargılanacaksınız
TAKVİM 2 ay önce yazdı itiraf geldi! CHP’de anahtar teslim siyasi rüşvet: İlçe başkanı KİPTAŞ’tan 2 daireye oyunu sattı
İstanbul dahil o iller donacak! Kar geri geliyor: Sıcaklık 10 derece birden düşecek | Meteoroloji 6 Nisan hava durumu
Binbir Gece, Küçük Kadınlar, Kara Ekmek’in yıldızından acı haber! Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu hayatını kaybetti
Narin Güran’ın son doğum günü görüntüleri ortaya çıktı!