Mourinho’dan Okan Buruk’la yaşadığı olayla ilgili şok yorum: Hollywood performansı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyleyerek, "İlk yarı 1-0 biz önde olmalıydık. Avustralya ve Çin'de bile penaltı olacak bir pozisyonu hakem görmedi. VAR da çağırmadı. Bodrum ve G.Saray maçında VAR hakemi çağırdı ama bu maçta çağırmayarak maçın gerçekliğini değiştirdi" diye konuştu.

İKİNCİ YARI ÇOK İYİ OYNADIK

Mourinho skora Galatasaray maçının sonucunun etkisi olup olmadığı sorusuna, "Galatasaray maçının etkisi olmadı. Olduysa pozitif bir etki olmuştur" dedi.

Galatasaray derbisini ve Okan Buruk'la yaşanan olayları da değerlediren başarılı hoca, "Bazen 1 görüntü 1000 kelimeden çok daha iyidir. Kelimelerin bir anlamı yok Görüntüler konuştu. Herkes gördü. Umarım Hollywood'takiler de görmüştür" ifadesini kullandı.

F.BAHÇE'DEN 43. GALİBİYET

Fenerbahçe dün Trabzonspor'la ligde 104. kez karşılaştı. Sarı-Lacivertliler bu maçı 4-1 kazanırken rakipleri karşısında 43. galibiyetini almış oldu. Bordo-Mavililer'e 27 kez yenilen Kanarya rakibiyle 34 kez de berabere kaldı. F.Bahçe rakibine 144 gol atarken kalesinde 111 gol gördü.

