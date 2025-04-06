Okan Buruk, duble yaparsa tarihe geçiyor!

Galatasaray'ın başında kardığı rekorlarla dikkatleri çeken Okan Buruk gözünü şu ana kadar 2 hocanın gerçekleştirebildiği bir başarıya dikti.

Ligde ve kupada yoluna doludizgin devam eden Sarı-Kırmızılılar Okan Buruk önderliğinde iki kupayı da kazanabilirse Buruk, Sarı-Kırmızılı takım tarihinde Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu'nun ardından sezonu çifte kupayla tamamlayan 3. yerli hoca olacak.

Fatih Terim daha önce 1998-99, 1999-00 ve 2018-19 sezonlarında çifte kupayla tamamlamıştı. Hamza Hamzaoğlu ise 2014-15 sezonunda çifte mutluluk yaşamıştı. Galatasaray'da sezonu çifte kupayla tamamlayan iki de yabancı hoca var. 1992-93 sezonunda Alman teknik adam Feldkamp 2 kupayı kaldırırken, 1972-73'te ise İngiliz çalıştırıcı Brian Birch bu sevinci tatmıştı.



ORTALAMASI 2.07

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında bu sezon 45 resmi maçta görev aldı. 27 galibiyet alan Buruk, 2.07 puan ortalaması yakaladı.