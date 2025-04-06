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Mourinho ve Fred'e 3 maç ceza!

PFDK, Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe’nin cezasını açıkladı. Buna göre Jose Mourinho ve Fred’e 3, Mert Hakan’a da 1 maç ceza verildi. Portekizli hoca ve 2 futbolcu cezasını Türkiye Kupası’nda çekecek. PFDK’nın Barış Alper’e 1, Kerem Demirbay’a da 3 maç ceza vermeyi planladığı gelen bilgiler arasında. PFDK’nın Galatasaray’ın cezasını bugün açıklaması beklenirken herkes verilecek karara odaklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Nisan 2025
Mourinho ve Fred’e 3 maç ceza!

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Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçında yaşananların faturası belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Mourinho'ya hareketi nedeniyle 3 maç ceza verdi.

Okan Buruk'un saldırı öncesindeki hareket ve söylemleri "tahrik" kabul edildi ve Mourinho'nun cezasında indirime gidildi. Mert Hakan Yandaş da 1 maç ceza aldı. Öte yandan Fred hakaretten dolayı 3 maç ceza aldı. Mem Mourinho, hem Fred ve Mert Hakan cezalarını kupada çekecek.

Galatasaray'da ise Barış Alper Yılmaz'a 1, Kerem Demirbay'a ise 3 maç ceza verilmesi kuvvetli olasılık olarak gösteriliyor. Cezalar Türkiye Kupası 'nda geçerli olacak. Barış Alper'in 87. dakikada oyundan çıkıp yedek kulübesine geldiği sırada saha karışmıştı. İki takımın birbirine girmesi sonrasında güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahele etmişti. Olaylarda Kerem Demirbay; Barış Alper ve Mert Hakan birbirine girmişti. Ayrıca Mourinho maçtan sonra Okan Buruk'un burnunu sıkmıştı.

BU HAREKETİN BEDELİ 3 MAÇ
Jose Mourinho olaylı derbide Okan Buruk'a yaptığı hareket nedeniyle 3 maç ceza aldı. Portekizli hoca cezasını kupada çekecek.

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