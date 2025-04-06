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Liverpool, Victor Osimhen'in onun peşinde!

Galatasaray'da şampiyonluğa odaklandığını ve gelecek sezon hakkında konuşmak istemediğini belirten Victor Osimhen'in transfer haberleri gündemden düşmüyor. Sarı-Kırmızılılar'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı golcünün, Liverpool’un transfer listesine girdiği öğrenildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Nisan 2025
Liverpool, Victor Osimhen’in onun peşinde!

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Her fırsatta G.Saray'da şampiyonluğa odaklandığını ve gelecek sezon ile ilgili konuşmak istemediğini belirten Victor Osimhen ile ilgili transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.

Sarı-Kırmızılılar'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı golcünün Liverpool'un da radarında olduğu öğrenildi. Ada medyasına göre Ocak ayında Osimhen için girişimde bulunan Liverpool'un sezon sonunda da harekete geçeceği vurgulandı.

Galatasaray da sezon sonunda yıldız oyuncunun bonservisini almak için çalışmalarını sürdürüyor. Arsenal, Manchester United, Barcelona ve PSG de Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor.

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