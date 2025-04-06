Liverpool, Victor Osimhen’in onun peşinde!

Her fırsatta G.Saray'da şampiyonluğa odaklandığını ve gelecek sezon ile ilgili konuşmak istemediğini belirten Victor Osimhen ile ilgili transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.

Sarı-Kırmızılılar'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı golcünün Liverpool'un da radarında olduğu öğrenildi. Ada medyasına göre Ocak ayında Osimhen için girişimde bulunan Liverpool'un sezon sonunda da harekete geçeceği vurgulandı.

Galatasaray da sezon sonunda yıldız oyuncunun bonservisini almak için çalışmalarını sürdürüyor. Arsenal, Manchester United, Barcelona ve PSG de Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor.