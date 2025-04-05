Diego Carlos paniği

Ara transferde kadroya büyük umutlarla transfer edilen Diego Carlos'un durumu Fenerbahçe'de paniğe neden oldu. Brezilyalı stoperin 2022-23'ten beri 50 maç kaçırması Mourinho'da ve teknik ekipte tedirginlik yaratıyor. 1.85 boyundaki stoper, aşil tendonu; uyluk ve iç bağlar gibi sıkıntılar yaşadı. Fenerbahçe taraftarları ise oyuncunun bir an önce dönmesini bekliyor.



Sarı-Lacivertliler devre arasında Aston Villa'ya 11.47 milyon Euro ödeyerek Diego Carlos'u renklerine bağladı. 32 yaşındaki defansla 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavele yapıldı. Fakat Carlos yaşadığı sakatlık sonrasında takımını yalnız bıraktı. Takımla beraber çalışmalara başlayan Diego Carlos'un ne zaman forma giyecek duruma geleceği soru işareti.

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