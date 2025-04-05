Almanya’dan Plea iddiası

Türkiye Kupası'dan da elenerek elindeki en güçlü hedefi kaybeden Beşiktaş artık tamamen yeni sezonun planlamasına ağırlık vermeye başladı. Fransız basınına göre, Bundesliga ekiplerinden Mönchengladbach'ta forma giyen Alassane Plea, Siyah-Beyazlılar'ın transfer hedefleri arasında yer alıyor.



Bu sezon Alman takımının formasıyla 11 gole imza atan Fransız kanat forvetin sözleşmesi 2026'da sona erecek. Ancak sözleşmede çıkış maddesinin bulunduğu, Beşiktaş'la beraber Crystal Palace'ın da bu transfer için istekli olduğu kaydedildi. 1 kez milli takım formasını giyen Plea 2018 yılından bu yana Mönchengladbach'ta görev yapıyor.

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