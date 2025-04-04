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Turkuvaz Medya’da futbol şöleni: Türkiye Atv’ye kilitlendi!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Gala tasaray arasında oynanan mücadele gecenin en çok izlenen yayını oldu. Tüm Türkiye ekran başından ayrılmadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Nisan 2025
Turkuvaz Medya’da futbol şöleni: Türkiye Atv’ye kilitlendi!

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Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları tüm heyecanıyla Atv ekranlarında yaşanıyor. Dün akşamki çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe-Galatasaray maçı gecenin en çok izlenen yayını oldu. Galatasaray'ın 2-1'lik skorla tur atlayan taraf olduğu mücadelede heyecan son dakikalara kadar azalmadı.

Derbi, tüm kategorilerde yayınlanan programlar arasında en çok izlenen yayın oldu. Atv, Tüm Kişiler'de yüzde 20,72 izlenme oranı ve yüzde 46,90 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 20,93 izlenme oranı ve %52,37 izlenme payı +20 ABC1'de ise yüzde 22,62 izlenme oranına ve yüzde 49,72 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu. Ayrıca dün oynanan derbi, geçmiş yıllarda şifresiz kanallarda yayınlanan emsal maçlar içinde de en fazla izleyici kitlesine ulaştı.

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