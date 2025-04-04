Mourinho’nun 3. vukuatı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'a 2-1 kaybettiği derbiden sonra Okan Buruk'un burnunu sıktı ve bu hareket büyük tepki topladı. Mourinho, Okan Buruk'a yaptığı fiziksel müdahaleden dolayı kırmızı kart gördü.



Portekizli teknik adam, bu nedenle basın toplantısına katılamadı. Mourinho'nun geçmişte de skandal hareketlere imza attığı ortaya çıktı. 2011 yılında Real Madrid'in teknik direktörüyken Barcelona ile oynadığı İspanya Süper Kupası maçında Tito Vilanova'nın gözüne parmağını sokmuştu.



O gün dünyaca ünlü rakibinin gözünü çıkarabileceği yönünde yorumlar yapılan Mourinho 2 maçtan men edilmişti. 2014 yılında ise Chelsea'nin hocasıyken Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger'in kravatını çekti ve bu olay da çok konuşuldu.

AKLINI KAYBETTİ MOURINHO'NUN

Okan Buruk'un burnunu sıkması dünya basınında geniş yer buldu. O Jogo, "Mourinho aklını kaybetti. Portekizli hoca Türkiye Kupası'nda aldıkları 2-1'lik yenilgi sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı" ifadelerine yer verdi.



Mundo Deportivo, "Mourinho yine şaşırtmadı! Fenerbahçe'nin Portekizli hocası, İstanbul derbisi sonrası sinirlerine hakim olamadı ve rakibi Galatasaray'ın hocasının burnunu sıktı" yorumunu yaptı. Marca ise, "Mourinho, Okan Buruk'un burnundan tutuyor" başlığını attı.