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Hakan Çalhanoğlu Çizme’yi salladı!

Milan ile Inter Abraham ve Hakan Çalhanoğlu’nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı. Jeneriklik bir gol atan Hakan’ı İtalyan basını manşetine taşıdı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Nisan 2025
Hakan Çalhanoğlu Çizme’yi salladı!

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İtalya Kupası yarı final ilk maçında Milan ile Inter Abraham ve Hakan Çalhanoğlu'nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı. Jeneriklik bir gol atan Hakan'ı İtalyan basını manşetine taşıdı. Corriere Dello Sport'ta "Abraham'a cevap veren Türk" başlığıyla çıkan haberde Hakan'ın harika bir golle Inter'e eşitliği getirdiği yazıldı. Milli futbolcu maç sonrası, "Bugün, her şeyden önce kaybetmemek önemliydi, çünkü rövanş maçı olacak. Şimdi Parma'ya odaklanmalıyız. Derbiyi daha sonra, yarı final rövanşını maç zamanı geldiğinde düşüneceğiz" diye konuştu.

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