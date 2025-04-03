Yine derbi maç yine hüsran!

Fenerbahçe bu sezon derbilerde büyük bir hüsran yaşadı. Sarı-Lacivertliler Galatasaray ile lig ve kupada toplam 3 maç oynadı. Fenerbahçe 3 maçta 2 yenilgi, 1 mağlubiyet aldı. Kanarya ligde kendi evinde Galatasara ile oynadığı maçtan 3-1 mağlup ayrılarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı.



Fenerbahçe ayrıca Galatasaray ile deplasmanda oynadığı maçtan 0-0 berabere ayrıldı. Ezeli rakibine kupada 2-1 yenilen F.Bahçe, Beşiktaş'la oynadığı ligin ilk yarısındaki maçı da 1-0 kaybetmişti. Sarı-Lacivertliler son derbiyi Beşiktaş ile Kadıköy'de oynayacak.

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