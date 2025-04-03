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Trabzonspor Bodrum FK’yı uzatmalarda yenerek adını yarı finale yazdırdı!

2’de Banza’nın golüne 15’te Seferi cevap verdi. 20’de Bardhi Bodrum’u öne geçirdi. 22’de Trabzonlu Mustafa Eskihellaç eşitliği getirdi. 98’de Fırtına’da Zubkov muhteşem golle skoru belirledi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Nisan 2025
Trabzonspor Bodrum FK’yı uzatmalarda yenerek adını yarı finale yazdırdı!

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Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda Bodrum FK'yı uzatmalarda 3-2 yenerek adına yarı finale yazdırdı. Bordo-Mavililer yarı finalde Beşiktaş-Göztepe maçının galibiyle mücadele edecek. Karadeniz Fırtınası henüz 2. dakikada Simon Banza'nın golüyel öne geçti.

Jose Morais ile büyük bir ivme yakalayan Bodrum FK bu gole 15. dakikada Seferi ile cevap verdi. Dakikalar 20'yi gösterdiğinde eski Trabzonsporlu Bardhi, ceza sahası içinde yaptığı şık vuruşla tabelayı değiştirdi:

1-2. Golden 2 dakika sonra Trabzonsporlu Mustafa Eskihellaç kaleci Souza'nın üzerinden yaptığı şık vuruşla beraberlik golünü kaydetti: 2-2. Maç uzatmalara gitti. Fırtına'nın Ukraynalı yıldızı Zubkov, 98'de ceza sahası dışından yaptığı muhteşem golle skoru belirledi. Trabzonspor'da 89'da Okay Yokuşlu, 109'da ise Mendy kırmızı kart gördü. Konuk ekip Bodrum FK'da ise 79'da Fredy takımını 10 kişi bıraktı.

ZORBAY KÜÇÜK TRABZON ÇOK BÜYÜK
Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, hakemle ilgili sert ifadeler kullandı. Kafkas,"Artık ben burada iyi niyet aramıyorum. Zorbay Küçük, ama Trabzonspor çok büyük camia. Bu hakem Trabzon'da gelip maç yönetmeye devam ederse sayın başkan hem siz üzüleceksiniz hem biz üzüleceğiz" ifadelerini kullandı. Ukraynalı yıldızı Zubkov, Trabzonspor kariyerindeki 3. golünü Bodrum filelerine gönderdi.

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