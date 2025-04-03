Portekizli teknik adamın hareketi şok etkisi yaşattı: Okan Buruk’un burnunu sıktı!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı hareket maçın önüne geçti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Portkizli hoca bir anda Okan Buruk'un yanına gelerek burnunu sıktı.



Bir anda neye uğradığını şaşıran Sarı-Kırmızılı hoca bu müdahalenin ardından kendini yerde buldu. Buruk yere düştükten sonra ayağa kalkarak tepkisini gösterdi. Bu sırada Galatasaraylı futbolcular hocalarının yanına gelerek sakinleştirmeye çalıştı.



SÜREKLİ KAVGA HALİNDEYDİ

Mourinho'nun bu hareketi üzerine ortalık karışırken Portekizli hocanın sezon başından beri Okan Buruk'la sürekli kavga halinde olması olayın boyutlarını daha da artırdı. Daha önce başarılı hocaya, 'Maymun gibi' yakıştırması yapan Mourinho daha sonra bir başka açıklamasında, 'Okan ağlayan biri' demişti. Bu olayların ardından Portekizli bu kez de Buruk'a fiili saldırıda bulunarak olayı daha da büyüttü.



30 BİN 199 POLİS KUŞ UÇURTMADI

F.Bahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesinde stat çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Stat çevresinde çok sayıda polis ve özel güvenlik görevlisi görev yaparken 9 bin 726'sı stat ve çevresinde olmak üzere 30 bin 199 emniyet personeli görev yaptı.



Bakan Bak maçı takip etti

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı izleyenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da protokol tribününde izledi. Bu arada Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maç nedeniyle protokol tribününün dolu olduğu gözden kaçmadı.



FRED MAÇTAN SONRA KIZARDI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred karşılaşmadan sonra kırmızı kart gördü. Sarı-Lacivertli futbolcu cezasını bir dahaki sezon kupada çekecek. Sarı-Lacivertli oyuncu bu haftaki Trabzonspor karşısında takımındaki yerini alacak.



BİLETLER KISA SÜREDE TÜKENDİ

Futbolseverler Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasına akın etti. Her iki takım taraftarının biletleri tükettiği maçta seyirciler, bayram tatiline rağmen maçın oynandığı Ülker Stadı'nı doldurdu.



ALİ KOÇ'A PASTALI GÖNDERME

F.Bahçe'nin Galatasaray önünde aldığı yenilgi sonrası Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a pasta bıraktı. Sarı-Kırmızılı futbolcular 2 Nisan tarihinde doğan Ali Koç için, "İyi ki doğdun başkan başkan" yazan pastayla fotoğraf verdi. Derbi sonrası Galatasaraylı oyuncular pastayı soyunma odasında bıraktı.

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