Derbide meydan savaşı: güvenlik güçleri çıkan olaylarda iki tarafı zor sakinleştirdi!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide kavga çıktı. Maçın son dakikalarına doğru iki kulübün kulübesinde oturan futbolcular ve teknik heyet arasında kavga çıktı. Gerginlik üzerine güvenlik güçleri sahaya girerek olayları önlemeye çalıştı.



Yaklaşık 5 dakika süren tartışma emniyet güçlerinin müdahalesi sonrasında güçlükle yatıştırıldı. Pozisyonun ardından Galatasaray'da Kerem Demirbay ve Barış Alper, Fenerbahçe'de de Mert Hakan Yandaş ve Mourinho'nun yardımcısı Salvatore Foti kırmızı kart gördü.



OLAYLAR DEVAM ETTİ

Galatasaray'da kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, soyunma odasına giderken, Fenerbahçe yedek kulübesi ile bir tartışma daha yaşadı. Yıldız futbolcu ile ve Fenerbahçeli oyuncular arasındaki tartışmayı araya giren güvenlik güçleri yatıştırdı. Olayların sona ermesinin ardından güvenlik güçleri tüm tribünleri çevirerek önlem aldı.



BÜYÜK ARBEDE

Maçın son anlarında Mert Müldür ile Osimhen arasında yaşanan pozisyondan sonra iki isim arasında büyük tartışma yaşandı. Takım arkadaşları iki ismi zor sakinleştirdi.



LEMİNA DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'ın Gabonlu ön liberosu Lemina, 59. dakikada yaşadığı adale sakatlığının ardından oyuna devam edemedi. Tecrübeli futbolcunun yerine Polonyalı oyuncu Frankowski oyuna dahil oldu. Lemina'nın son durumu yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.



2025 KADIKÖY HATIRASI

G.SARAYLI futbolcular Kadıköy'deki kupa zaferinin ardından soyunma odasının duvarına yazı yazdı. Zafere sessiz kalmayan Icardi de sosyal hesabından Aslan fotoğrafı paylaştı.



"HER İKİ KUPAYI DA İSTEDİĞİMİZİ GÖSTERDİK"

Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç maç sonrası konuştu. Günay, "Bu maç için hoca bana bu şansı verdi. Bugün kazandık, ligde de kazandık. Mutluyuz. Her iki kupayı da ne kadar istediğimizi gösterdik" dedi.

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