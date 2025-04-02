Türkiye’nin kalbi Turkuvaz Medya’da atacak: Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını paylaşacak!

Bu gece gözler Kadıköy'de olacak. Süper Lig'de müthiş bir şampiyonluk yarışı veren ezeli rakipler bu kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaşacak. ATV'den canlı olarak yayınlanacak dev maçı kazanan yarı finalde Konyaspor'la karşılaşacak. Kupa derbisinden çıkacak sonuç şampiyonluk yarışına da direkt olarak etki yapacak.



Bu gece Türkiye'nin kalbi Kadıköy'de olacak. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşılaşacak. Saat 20.45'te başlayacak olan dev maç ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Cihan Aydın'ın düdük çalacağı derbiyi kazanan takım yarı finalde Konyaspor ile kar- şılaşacak. 90 dakikanın berabere bitmesi durumunda maç uzayacak. Eşitliğin 120 dakika sonunda da bozulmaması durumunda zafere ulaşacak olan takım penaltılarla ortaya çıkacak.



Süper Lig'de nefesleri nesen bir mücadele veren Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kupa derbisinde alacağı skor, şampiyonluk yarışına da direkt olarak etki yapacak. Dev maç öncesi iki takımda da eksik futbolcu bulunmuyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları tamamen geçen Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos görev verilmesi durumunda bu akşam forma giyebilecek.



Galatasaray'da ise Ismail Jacobs ve Roland Sallai sakatlıklarını tamamen atlatmış durumda. Süper Lig'de yaklaşık 1.5 ay önce oynanan ve 0-0 sona eren derbide Türkiye'ye göze hoş gelen bir futbol izlettiremeyen ezeli rakiplerin mücadelesinde bu kez çok daha fazla aksiyon bekleniyor.



CİMBOM KUPADA ÜSTÜN

Galatasaray, kupada Fenerbahçe'ye karşı 13 maçta 6 galibiyet ve 3 yenilgi aldı. 4 çift maçlı eşleşmede ise 3 kez turu geçti. Türkiye Kupası'nda çeyrek finalinde bugün Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Cimbom, Kanarya'ya karşı kupa eşleşmelerinde üstünlüğü bulunuyor. İki dev takım arasında kupada oynanan 13 maçta Galatasaray'ın 6'ya 3 üstünlüğü bulunuyor. Ayrıca Galatasaray kupada çift ayaklı maçlarda da rakibine karşı üstünlük kurmuş durumda. Sarı-Kırmızılılar 5 çift maçlı eşleşmede 3 kez turu geçen taraf oldu. Fenerbahçe bu eşleşmelerde 2 kez rakibini eledi.



EN BÜYÜK KOZU OSİMHEN

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı derbide tüm gözler Victor Osimhen'de olacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarını boş geçen Osimhen bugün takımının yine en büyük kozu olacak.



GÖZLER NESYRİ'DE

Fenerbahçe forması giyen En Nesyri, Galatasaray karşısında gol arayacak. Faslı yıldız golcü, bu maça özel olarak hazırlandı.

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