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Portekizli hoca bu kez çok daha agresif bir oyun istiyor: Çifte yıkım planı!

Cumadan bu yana rakibini analiz eden Mourinho’nun Beşiktaş’ın da başarılı bir şekilde kullandığı G.Saray’ın sağ kanadını gözüne kestirdiği öğrenildi. Bu bölgede Kostic’le cezayı kesmek isteyen tecrübeli teknik adamın ayrıca Szymanski’yi sürpriz golcü olarak kullanmayı planladığı belirlendi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Nisan 2025
Portekizli hoca bu kez çok daha agresif bir oyun istiyor: Çifte yıkım planı!

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Bu sezonki ilk derbi galibiyetini Galatasaray'a karşı almak isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho yıkım planını belirledi. Cuma akşamı oynanan Bodrum maçının bitişiyle beraber derbiye odaklanan ve rakibini çok ayrıntılı şekilde analiz eden Portekizli hocanın Galatasaray'ın zayıf karnı olarak gördüğü iki bölgeye yoğunlaştığı belirlendi. Mourinho'nun öncelikle Sarı-Kırmızılılar'ın sağ kanadını gözüne kestirdiği belirleniyor.

KİLİT ADAM KOSTIC
Cumartesi günkü derbide Beşiktaş'ın da çok başarılı bir şekilde avantajına çevirdiği bu zaafiyet üzerinde özellikle duran tecrübeli hocanın Kostic üzerinden sol kanadı kullanmak istediği ifade edildi. Galatasaray'ın merkezdeki problemleri üzerinde de duran Mourinho'nun bu sezon bazı maçlarda olduğu gibi Szymanski'ye gizli golcü görevi vereceği öğrenildi.

PENALTI ÇALIŞILDI
Polonyalı yıldız Rangers deplasmanındaki performansıyla alkış toplamıştı. Mourinho'nun İskoçya'daki penaltı probleminin bir daha yaşanmaması adına da dünkü idman sonrası yarım saat penaltı çalışması yaptırdığı gelen bilgiler arasında.

FRED 11'DE BAŞLAYACAK
Fenerbahçe'de milli arada adalesinden geçirdiği sakatlık nedeniyle Bodrum maçında forma giyemeyen 32 yaşındaki Brezilyalı orta saha Fred'in hazır hale geldiği ve Mourinho'nun da yıldız futbolcuyu Galatasaray derbisinde ilk 11'de sahaya süreceği öğrenildi.

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